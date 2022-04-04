Экономика

В Дагестане принимают меры по повышению устойчивости экономики

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Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов.

Открывая заседание, руководитель субъекта констатировал своевременность и эффективность федеральных решений, нацеленных на стабилизацию экономики страны.

О мерах поддержки экономики доложил первый заместитель Председателя Правительства Руслан Алиев.

Правительство Дагестана разрабатывает законопроекты, предусматривающие снижение налоговых ставок и утверждению плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, в который включены разделы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержке отдельных отраслей экономики.

Постановлением Правительства России установлен перенос до 1 декабря 2023 года начала обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

С 1 апреля Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода и коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение будут составлять должники, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве.

Республиканские органы власти ориентированы на приоритетность реализации инфраструктурных проектов, строительства капитальных объектов, в том числе школ и больниц.

На особом контроле – вопросы исполнения финансовых обязательств.

Формируют резервы для обеспечения сбалансированности бюджетов и налаживают порядок в сборе налогов. Обеспечивается контроль над наличием лекарств в аптеках. Функционирует портал «Биржа импортозамещения».

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