В Дагестане принимают меры по обеспечению устойчивости развития экономики

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов.

Открывая работу штаба, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в связи со сложившейся ситуацией на международной арене, регионы страны осваивают работу в новых условиях:

«В этих условиях нам всем необходимо перейти от составления прогнозов к конкретным, эффективным мерам, выстроить курс на стабилизацию ситуации. Необходимо использовать опыт, приобретенный в период пандемии, когда большинство предприятий работали в очень сложных условиях. Соответствующие поручения даны Главой РД Сергеем Меликовым».

Премьер призвал бизнес-сообщество активнее принимать участие в принятии мер по стабилизации ситуации.

По словам Абдулмуслимова, в текущей экономической обстановке большое значение имеет стабилизация ситуации с ценами на товары и услуги.

Говорили также о создании резервов в бюджетах муниципальных образований, о поддержке бизнеса, расширении перечня системообразующих предприятий и льготном кредитованиям бизнеса.