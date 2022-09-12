В Дагестане примут программу развития ветеринарной службы

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов встретился с заместителем министра сельского хозяйства России Максимом Увайдовым.

Стороны обсудили сложившуюся эпизоотическую ситуацию и рассмотрели продовольственную безопасность в регионе, а также вопросы экспорта животноводческой продукции, производимой в Дагестане.

Увайдов назвал эпизоотическую ситуацию в регионе контролируемой, но при этом отметил, что есть направления, над которыми нужно работать. В этой связи он рекомендовал подготовить региональную программу по развитию ветеринарной службы в республике, которая позволит усилить возможности обеспечения эпизоотического и ветеринарного благополучия путём организации профилактики возникновения заразных болезней животных и выявления циркуляции их возбудителей.

«У каждого субъекта России должна быть своя конкретная программа, в которой расписаны мероприятия, показатели и определён источник финансирования. Кроме того, необходимо обратить особое внимание на целевое расходование денежных средств на реализацию предполагаемой программы. Для этого федеральное Министерство готово оказать квалифицированную помощь и поддержку в создании этой программы», — поделился своим мнением Максим Увайдов.

В свою очередь, вице-премьер республики Нариман Абдулмуталибов сказал, что данный вопрос будет проработан и соответствующие предложения будут представлены руководству республики для дальнейшего согласования с Минсельхозом России.