В Дагестане примут дополнительные меры соцподдержки сирот, достигших 23-летнего возраста

Об этом сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании по актуальным вопросам строительного комплекса.

Премьер-министр рассказал, что планирует подписать постановление Правительства РД «О мерах по реализации Закона РД «О дополнительной мере социальной поддержки лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет».

«Принятие данного республиканского постановления дает возможность возможность выбора варианта решения проблемы приобретения жилья: либо посредством получения сертификата и приобретения жилья в собственность, либо путем приобретения органами местного самоуправления и получения по договору найма специализированного жилого помещения, не привязанного к месту проживания заявителя», — отметил Абдулмуслимов.