В Дагестане примут дополнительные меры по сохранению позитивной динамики на рынке труда

Об этом сообщил вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов по итогам панельной дискуссии по вопросу «Особенности рынка труда в СКФО. Кадровый оператор: потенциал и перспективы», которая прошла в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

По словам Махмудова, в ходе панельной дискуссии обсуждалось взаимодействие органов власти, образовательных организаций и работодателей в вопросе целевой подготовки кадров с учётом особенностей регионов.

«Кроме того, обсуждались меры господдержки работодателей, реализации различных проектов федерального и регионального уровней в сфере занятости, участия в них общественных организаций. Было уделено внимание повышению качества условий труда. Итоги дискуссии будут учтены при выработке дополнительных мер по сохранению позитивной динамики на рынке труда в республике», — сообщил заместитель Председателя Правительства РД.