В Дагестане при участии Корпорации Туризм.РФ реализуется проект комфортабельного отеля на берегу Каспийского моря

Корпорация Туризм.РФ поддержала реализацию проекта курортного комплекса, основными направлениями которого станут семейный отдых и деловой туризм.

Уникальность территории – в близости побережья Каспийского моря и исторических достопримечательностей Дагестана. Для туристов в шаговой доступности расположены главные туристические магниты Дербента — Старый город, древнейшая в России и СНГ действующая мечеть, цитадель Нарын-Кала, дом Петра I и городская набережная.

Проект предусматривает строительство и эксплуатацию круглогодичного гостиничного приморского комплекса с номерным фондом 186 номеров различных категорий.

Особое внимание уделено водно- оздоровительному направлению — проект включает спа-комплекс с акватермальной зоной и бассейны с элементами аквапарка.

На территории площадью 4 га для гостей будет создана развлекательная инфраструктура — прогулочные зоны, летние концертные площадки, рестораны, а также пляжная инфраструктура.

Проект станет новой точкой на карте делового туризма СКФО – благодаря строительству многофункционального центра появится новая площадка для бизнес-коммуникаций.

Реализация проекта даст толчек для туристической отрасли региона благодаря созданию 260 новых рабочих мест.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2026 г.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».