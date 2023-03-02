В Дагестане при содействии Минпросвещения РФ действует программа по строительству дошкольных образовательных организаций

Об этом сообщил глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании, на котором обсуждается доступность дошкольного образования в Дагестане.

Как рассказал глава дагестанского кабмина, только в 2022 году открыли свои двери 22 детских сада на 3 660 мест. В текущем году планируется открыть еще 20 детских садов на 3 320 мест и ввести в эксплуатацию 6 детских садов на 1 060 мест.

Но вместе с тем, по словам Абдулмуслимова, показатель доступности дошкольного образования у нас сегодня один из самых низких в России – порядка 59%.

«В этой связи помимо строительства и введения новых детсадов, необходимо создавать условия для развития альтернативных форм дошкольного образования.

Для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет мы должны обеспечить 100% доступность дошкольного образования и тем самым создать благоприятные условия для выхода на работу матерей, сохранив позитивные тенденций роста рождаемости. Эта задача поставлена Президентом России», — нацелил премьер.