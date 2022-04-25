В Дагестане при необходимости увеличат производство молока и мяса

Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Открывая заседание, руководитель республики обозначил спектр проблем в сферах строительства, охраны окружающей среды, реализации национальных проектов, государственных и региональных программ, решения по которым должны быть представлены по итогам заседания.

Сергей Меликов рассказал о результатах приезда в Дагестан заместителя Председателя Правительства страны Александра Новака.

Дагестан становится ключевым регионом с точки зрения транспортных маршрутов, поставок продукции как в Россию, так и из России. Он назвал перспективным развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», это откроет возможности для транзита грузов из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Одной из ключевых задач определено развитие транспортного комплекса: аэропорта, морского порта и дорог.

«С Александром Валентиновичем мы обсудили и другие вопросы, в частности – завод строительных материалов на территории опережающего социально-экономического развития Каспийска. Это перспективное предприятие, которое позволит нам обеспечивать свои нужды в строительных материалах. Собственное производство – главный путь выхода из кризиса», — подчеркнул руководитель.

Сергей Меликов подчеркнул, что в Дагестане запущен новый региональный проект, направленный на улучшение состояния дошкольных образовательных организаций. В Минэкономразвития РД уже стартовал прием заявок. В общей сложности на ремонтные работы в детских садах в этом году предусмотрено 300 млн рублей.

О мерах по повышению устойчивости развития экономики Дагестана доложил первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев.

Он сообщил, что в связи с начавшимися весенними полевыми работами аграрии несут большие расходы, поэтому Правительством России в федеральном бюджете предусмотрено 10 млрд рублей на возмещение им части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Руслан Алиев призвал муниципалитеты активней использовать имеющиеся инструменты поддержки.

Руководитель минсельхозпрода Баттал Баталова отметил, что в Дагестане имеются достаточные запасы овощей, фруктов. С учётом поставок из других регионов есть запасы макаронных изделий, гречневой крупы, муки и сахара.

Кроме того, основные предприятия по производству хлеба, по переработке молока и мяса заявляют о возможности увеличения выпуска продукции в 1,5-2 раза в случае необходимости.