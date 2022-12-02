В Дагестане презентуют мультфильм «Аул мастеров»

В Дагестане состоится премьерный показ 6 серий мультфильма «Аул мастеров». Его особая ценность в том, что это продукт местного производства. Основателем проекта являлся руководитель рекламного агентства «Альтус» Руслан Салимагаев, трагически ушедший из жизни в этом году. Дело Руслана продолжили его родные и коллеги. Создатели проекта выиграли президентский грант на сумму более трех миллионов рублей и отсняли на эти средства серии.

«Презентация мультфильма для широкой публики состоится 3 декабря в 17:00 в кинотеатре «Миркато» в Махачкале по улице Гамидова 11а», — рассказала корреспонденту «МК в Дагестане» руководитель проекта Динара Гаджиева.

Мультфильм повествует о жизни и приключениях обычного дагестанского мальчишки Ахмеда. Отец отправил его в качестве наказания из города пожить в селе, известном ранее своими талантливыми мастерами. Ахмед не растерялся и собрал вокруг себя друзей.

«Мультфильм интересный, яркий и поучительный, — добавила Гаджиева. Он учит детей быть добрыми, любознательными и чтить традиции родного края. Будем рады видеть всех желающих на нашем показе».