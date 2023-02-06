В Дагестане презентовали спецпроект «Сакля Гамзатова»

Авторы спецпроекта «Сакля Гамзатова», руководитель Центра управления регионом Дагестана Султан Абдуралимов и его заместитель Гянжеви Гаджибалаев рассказали министру культуры Дагестана Зареме Бутаевой о концепции проекта, рубриках и планах по его развитию.

«Планируется записать эксклюзивные видео с переводчиками, друзьями, членами семьи и коллегами. Для сбора воспоминаний и историй о поэте запущен бот обратной связи», — сообщил Абдуралимов.

Канал собрал архивные видео поэта, фотокарточки с его стихами, записи песен на его произведения и новости в честь Года празднования 100-летия Расула Гамзатова. Географию проекта планируется расширить.

«Расул Гамзатов побывал в разных странах и регионах и обрел везде множество друзей. Мы планируем пригласить к участию в проекте знакомых поэта из стран СНГ и других регионов. Проект, надеемся, перерастет в самостоятельный культурно-информационный портал», — сказал Гаджибалаев.

Зарема Бутаева поддержала инициативу и заверила в поддержке в продвижении. «Формат рубрик, подача и вся концепция проекта, на мой взгляд, будут интересны как взрослым, так и молодому поколению. Мы с радостью поддержим эту замечательную инициативу», — заключила она.