В Дагестане презентовали проект для слабовидящих «Центр возможностей»

В презентации приняла участие министр труда и соцразвития республики Изумруд Мугутдинова.

Центр для слабовидящих создан Дагестанской республиканской организацией Всероссийского общества слепых.

ДРО ВОС регулярно участвует в грантовых конкурсах Минтруда, Главы РД и Президента страны.

«Центр возможностей» помогает людям с нарушениями зрения проходить полную реаблитацию.

На средства гранта оснастят Центр реабилитации. Здесь будут приспособленные для слабовидящих приборы для измерения температуры, смартфоны, компьютер со специальной клавиатурой.

В рамках проекта проведут обучение незрячих в 7 муниципалитетах республики.