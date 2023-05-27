В Дагестане презентовали памятку для туристов

В Национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова состоялась встреча с блогерами и туроператорами на тему «Мой Дагестан». Заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам РД Анна Безрукова презентовала на мероприятии буклет «Памятка туриста». В памятке-буклете для гостей и туристов рассказывается о традициях и обычаях Дагестана, а также о правилах поведения в регионе и особенно в местах культовых сооружений. Также там можно найти общую информацию о Дагестане.

«Проблема, которую мы сегодня обсуждаем, очень актуальна в связи с большим потоком туристов в Дагестан. В последнее время очень много недовольства со стороны местного населения поведением гостей республики. Наша общая задача заключается в том, чтобы показать свой регион в самых лучших красках и в то же время сделать так, чтобы те люди, которые приезжают в Дагестан чтили и уважали наши традиции. Ранее неоднократно поднимался вопрос о необходимости издания единой памятки для туристов. У всех официальных туроператоров есть свои памятки, которые они рассылают своим группам. Но, к сожалению, есть очень много неорганизованных туристов, приезжающих либо через нелегальных туроператоров, либо самостоятельно. С такими туристами очень сложно взаимодействовать. Мы планируем распространять памятку в самолетах, а также предлагаем установить большие баннеры в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах», — сказала Анна Безрукова.

Источник: Мирмол