В Дагестане пресекают торговлю немаркированной обувной продукцией

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Речь шла о необходимости снижения незаконного оборота немаркированных в установленном порядке товаров, в том числе обувной, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктов питания, табачной продукции, одежды и меховых изделий.

По словам врио премьер-министра, наличие незаконного оборота промышленной продукции формирует значительную часть рынка теневой экономики, что в свою очередь оказывает большое влияние на налоговый потенциал республики.

По итогам проверок было выявлено более 15000 пар обувной продукции, реализуемых с нарушением требований маркировки товаров.

В республике выявлено 29 преступлений по фактам незаконного использования чужого товарного знака, в том числе 3 факта незаконного производства и оборота обуви. Так, была пресечена незаконная деятельность цеха по производству контрафактной продукции в г.Хасавюрт, где было изъято 426 пар готовой продукции. Также было направлено дело в суд в отношении индивидуального предпринимателя, в магазине которого осуществлялась продажа контрафактной обуви и аксессуаров под фиктивными логотипами на общую сумму более 7 млн рублей.