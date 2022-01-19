В Дагестане представлен новый руководитель территориального управления Росгвардии

Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаров представил личному составу Управления Росгвардии по Республике Дагестан нового руководителя – полковника Александра Орехова.

Мероприятие состоялось на базе территориального управления в Махачкале. В нем приняли участие заместитель командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор полиции Олег Чернай, офицеры округа, командиры подразделений, начальники отделов, отделений и служб.

«Александр Леонидович является опытным боевым офицером. Уверен, что под его руководством территориальное управление Росгвардии продолжит также успешно выполнять все поставленные служебно-боевые задачи», – сказал генерал-лейтенант Сергей Захаров.

Орехов Александр Леонидович родился 1 октября 1978 г. в городе Тюмени. Окончил Казанский филиал Челябинского танкового института Вооруженных сил России и Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации.

С 2000 по 2013 гг. состоял на руководящих должностях в различных подразделениях Приволжского округа внутренних войск МВД России. В 2013 году был назначен заместителем командира отряда специального назначения Уральского регионального командования внутренних войск МВД России.

С 2016 года занимал должность командира отдельного отряда специального назначения Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В 2019 году возглавил отдел сил специального назначения управления Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

В конце декабря 2021 года указом Президента России назначен начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Дагестану.

Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (с мечами) II степени, медалью «За отвагу», медалью «Жукова».

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