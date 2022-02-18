В Дагестане предприятие по переработке рыбы получило 112 млн рублей субсидии

В 2020 году предприятие заключило 8 договоров лизинга с МФК «Даглизингфонд» на приобретение оборудования по приемке, заморозке и хранению рыбы общей стоимостью 111,5 млн рублей. Это самая крупная сумма, выданная когда-либо «Даглизингфондом».

Также в рамках оформления кредита в ПАО «Сбербанк» и лизинга предприятие получило в Гарантийном Фонде Республики Дагестан поручительства на сумму 25 млн рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, предприятие получило субсидирование в размере 978 тыс. рублей.

Общая стоимость инвестпроекта составляет 400 млн рублей.