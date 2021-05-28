Политика

В Дагестане предприниматели будут инвестировать в реконструкцию коммуникаций

Оставить комментарий

На заседании под руководством заместителя министра экономразвития РФ Сергея Назарова, где принял участие зампредседателя Правительства РД Батыр Эмеев, обсужден вопрос привлечения частных средств с целью реконструкции коммунальной крупных населённых пунктов СКФО. Данный вариант поручено рассмотреть премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Назаров подчеркнул, что водоснабжение в Дагестане — одна из наиболее сложных проблем. Данную систему требуется оптимизировать вместе с коммуникациями водоотведения. Для эффективного решения проблемы рассматривается вопрос привлечения крупного концессионера.

Также на ВКС обсудили возможность создания в регионе единого оператора централизованных систем по водоснабжению и водоотведению.

Также читают:

Сергей Меликов поздравил с Днем народного единства
Владимир Васильев принял участие в пленарном засед...
Стартовало обучение потенциальных депутатов Госдум...
Соцобъекты села Чох посетил Абдулпатах Амирханов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *