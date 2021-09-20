Экономика

В Дагестане предположительно будет собрано более ста пятнадцати тысяч тонн риса

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Крупнейшее рисоводческое предприятие Кизлярского района ООО «Нива» посетил Шарип Шарипов. Первый заместитель министра сельского хозяйства Дагестана ознакомился с ходом уборки риса в хозяйстве. По словам Шарипа Шарипова, в республике «белое зерно» предстоит убрать с двадцати пяти с половиной тысяч гектар в восемнадцати муниципалитетах Дагестана. Основной объём площадей приходится на Кизлярский, Тарумовский и Бабаюртовский районы. Для проведения уборных мероприятий подготовлено более ста пятидесяти комбайнов. Предположительно урожай риса в текущем году составит более ста пятнадцати тысяч тонн риса.

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