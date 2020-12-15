В Дагестане предложили усилить контроль над соблюдением санитарных норм

15 декабря Сергей Меликов провел ВКС совещание Оперштаба. Главный санитарный врач республики Николай Павлов сообщил о 20973 случаях заражения коронавирусом. Напряженность сохраняется в 14 муниципалитетах. Основными причинами неблагополучной картины Павлов назвал несоблюдение масочного режима и посещение общественных мест.

В связи с чем руководитель регионального Роспотребнадзора предложил продлить режим самоизоляции для взрослого поколения с 17 декабря на четырнадцать дней; проконтролировать проведение ритуальных мероприятий с ограниченным количеством людей; проконтролировать ограничение работы банкетных залов, кальянных; усилить контроль над временем работы общепитов и соблюдением ограничений 65-летними гражданами и старше с привлечением сил муниципалитетов и полиции.

Он призвал усилить контроль над ношением масок в общественных местах и проведением дезинфекции в общественном транспорте и местах массового скопления, а также указал на необходимость обеспечения соблюдения санитарных норм юрлицами в отношении их работников и посетителей организаций.

Кроме того, республиканскому Минтруду предложено оставить льготы на оплату ЖКУ на основании документов, представленных ранее, до 1 марта будущего года.