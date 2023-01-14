В Дагестане поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Глава Кизлярского района Дагестана Аким Микиров поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Никитину.

Вера Никитина родилась и выросла в Кизлярском районе. После окончания школы добровольцем ушла на фронт 5 мая 1942 года. Она встретила Победу в городе Шнайдемюль, недалеко от Берлина. 10 мая 1945 года Никитина оставила на стене рейхстага надпись «Липина из Кизляра». Более 40 лет трудового стажа фронтовик посвятила родному району, работала экономистом в колхозе «Вперед» и в Кардоновской сельской администрации.