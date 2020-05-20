В Дагестане появятся три новые больницы с полной диагностикой

19 мая Дагестан посетил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Рабочий визит совершен с целью решения вопроса строительства медицинских инфекционных центров для больных коронавирусом.

Учреждения появятся по инициативе Президента РФ, которую он озвучил на онлайн-совещании с Владимиром Васильевым. Медучреждения будут построены в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, используя топовой проект Минобороны.

Они будут оснащены необходимым оборудованием, в том числе аппаратами КТ. Такие центры успешно работают в 16 субъектах страны.