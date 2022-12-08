В Дагестане появятся агропарки

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил открыть в Дагестане агропарки. Об этом решении он рассказал на заседании Совета по развитию АПК.

Глава республики поручил построить агропарки в трёх зонах: южном, северном и горном Дагестане.

«Это могут быть логистические комплексы, в том числе по хранению, переработке продукции. И с этой целью нам надо эффективно задействовать не работающие сегодня земли. На особый контроль прошу взять реализуемые в настоящее время агропроекты, имеющие большое значение для Дагестана, в том числе предприятия «Алияк», планирующего производить молочную продукцию в Сулейман-Стальском районе», – сказал руководитель субъекта.