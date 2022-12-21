В Дагестане появляются новые объекты водоснабжения

Всего в Дагестане по программе «Чистая вода» нацпроекта в 2022 году велось строительство 8 объектов водоснабжения с объемом финансирования 1,5 млрд рублей. Это третий показатель по стране, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

На сегодняшний день введен в эксплуатацию 1 объект «Реконструкция систем водоснабжения Кизляр». 3 объекта переходят на 2023 год: «Строительство водовода Чиркей-Буйнакск», «Водоснабжение городского округа «город «Южно-Сухокумск» и «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района Республики Дагестан»). Всего до 2027 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» планируется построить 18 объектов водоснабжения в городах: Махачкала, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт и Кизилюрт. Общий объем федеральных средств составит порядка 6,5 млрд рублей.