В Дагестане появится центр единоборств международного уровня

23 сентября на встрече Владимира Васильева с руководителем Минспорта РФ Олегом Матыциным предметом обсуждения стало развитие физической культуры и спорта в регионе, а также строительство спортивных объектов.

Васильев поприветствовал гостя, поблагодарил его за внимание к региону и рассказал о спортивных достижениях дагестанских спортсменов. Кроме того, он сообщил о том, что в регионе начинают развиваться такие виды спорта, которые ранее не пользовались успехом среди жителей республики.

Олег Матыцин высказал слова признательности за приглашение и отметил, что в республике нет проблемных зон. Федеральный министр поблагодарил руководство республики за внимание к спорту.

Он сообщил, что приложение совместных усилий позволит достигнуть высоких результатов. По словам министра, Минспорта РФ намерено поддержать строительство спортивных объектов в республике, а также развитие спортивной инфраструктуры.

Омар Муртазалиев, Президент Федерации женской борьбы России, рассказал о том, что спортсменам из регионального бюджета выделяются премии за победы на крупных соревнованиях. Он отметил, что Дагестан является лидером среди регионов по количеству золота по вольной борьбе на чемпионатах мира.

Муртазалиев сообщил, что в связи с этим он решил за счет собственных средств построить современный центр единоборств международного уровня с размещением на его территории коммерческих объектов. Для чего выступающий попросил предоставить земельный участок на берегу моря. По его задумке здесь также разместится парк и гостиница.

Глава Дагестана поддержал инициативу и пообещал помочь. Он поблагодарил Муртазалиева за любовь к Дагестану.

В завершение встречи Васильев выразил готовность к совместной работе, направленной на развитие спорта и реализацию различных межрегиональных проектов.