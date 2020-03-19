Общество

В Дагестане появится штаб для помощи пожилым и маломобильным людям из-за коронавируса

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Региональный ОНФ создает в республике штаб, который будет помогать людям старше 60 лет с покупкой лекарств и продуктов. Он открывается в связи с коронавирусом. Такие штабы работают уже в двадцати восьми субъектах страны.

Для оказания помощи пожилые должны будут оставлять заявки на получение помощи в покупке продуктов, лекарств, также возможен вынос мусора.

В ближайшие дни заработает колл-центр, звонки будут приниматься по телефону горячей линии  8(800)-200-34-11 с восьми утра до восьми вечера.

По сведениям оперативного штаба, в РФ выявлено 147 случаев заражения.

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