В Дагестане появится Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья и военнослужащих, пострадавших в ходе СВО

В Дагестане появится Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья и военнослужащих, пострадавших в СВО.

Сергей Меликов осмотрел площадку планируемого строительства реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.

Решение о создании центра, продиктованное отсутствием в республике организаций подобного профиля, руководитель региона озвучил в декабре прошлого года на заседании Совета по делам инвалидов. Свободный от строений земельный участок площадью 2 га со всей действующей инфраструктурой на территории Республиканской больницы восстановительного лечения уже определен.

Центр предусматривает создание 210 коек круглосуточного и 40 коек дневного стационара, где будет ежегодно оказываться медицинская помощь более 4 тыс. пациентам старше 18 лет, в том числе военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции.

Напомним, по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО Президент России Владимир Путин дал поручение представить предложения о возможности использования медицинских организаций для оказания лицам, участвовавшим в специальной военной операции, медицинской помощи в стационарных условиях и их реабилитации.

На базе нового реабилитационного центра будут открыты консультативное и диагностическое отделения, неврология и травматология, соматическое отделение, реанимация и интенсивная терапия.

Задание на проектирование строительства Реабилитационного центра уже утверждено и в ближайшее время будет направлено в Минэкономразвития РД для рассмотрения возможности включения в Республиканскую инвестиционную программу на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.