В Дагестане появится первый национальный туристический маршрут

В регионе будет создан первый национальный туристический маршрут. Об этом в ходе рабочего совещания у руководителя Дагестана Сергея Меликова сообщил министр по туризму и НХП Эмин Мерданов. По его словам национальный туристский маршрут «Легенды Дагестана» объединит все самые значимые историко-культурные и природные объекты республики.

Ожидается, что создание национального маршрута положительно скажется на росте туристического потока в республику. «Практика некоторых субъектов России, где уже внедрены национальные туристские маршруты, такие как «Гран-тур Карелия», «Здравствуй, Алтай!», «Повесть временных лет», «Жемчужины русского севера» показывает положительную динамику роста турпотока и влияет на развитие внутреннего, въездного и международного туризма», – отметил Эмин Мерданов.

Он также обозначил важность обеспечения безопасности по всему маршруту следования. «Для соответствия статуса национального туристического маршрута и для положительной репутации республики как туристического региона, необходимо по данному маршруту сформировать качественную и безопасную туристическую инфраструктуру», — добавил руководитель ведомства.