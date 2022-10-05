В Дагестане появится новый цех по переработке молока

В ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» завершают строительство цеха по переработке молока.

На предприятии налажено многоотраслевое производство замкнутого цикла, где сами выращивают скот, организованы мощности для убоя, производят десятки наименований мясных и колбасных изделий. Это продукция пользуется большим спросом, как в республике, так и далеко за пределами Дагестана.

Развивается молочное производство, имеется молочно-товарная ферма на 200 голов. Ведется разработка проектно-сметной документации по строительству роботизированной МТФ, с целью изучения опыта ездили в Тамбовскую область.

По данным Росстата, численность поголовья коров в Дагестане составляет 476 тысяч голов, что является лучшим показателем в масштабах страны. В прошлом году в республике произведено более 935 тысяч тонн молока, из которых 67 процентов в хозяйствах населения. Учитывая актуальность развития собственной переработки молока, предпринимаются меры по формированию сети перерабатывающих предприятий.