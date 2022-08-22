Экономика

В Дагестане повысят качество электроснабжения для 400 тысяч жителей

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Компания «Россети Северный Кавказ» заявила о планах улучшить качество энергоснабжения для порядка 400 тысяч потребителей в Дагестане.

Специалисты „Россети Северный Кавказ“ продолжают подготовку энергообъектов Дагестана к работе в условиях пиковых нагрузок в зоне ответственности Акушинских, Ботлихских, Гумбетовских, Гунибских, Цумадинских, Шамильских, Левашинских, Тляратинских, Унцукульских, Хунзахских, Кумухских, Гергебильских районных электрических сетей („Гергебильская зона“), — проинформировали ТАСС в пресс-службе компании. — Планируется улучшить качество энергоснабжения порядка 400 тысяч потребителей в горных районах Дагестана».

В компании уточнили, что к середине августа энергетики филиала «Дагэнерго» завершили замену 41 трансформатора в распределительных сетях, отремонтировали 63 комплектные трансформаторные подстанции и выполнили еще множество видов работ по повышению качества энергоснабжения, смонтировали 6,7 км самонесущего изолированного провода (СИП) вместо ветхих проводов и выполнили еще множество видов работ по повышению качества энергоснабжения.

«Применение СИП позволяет существенно сокращать количество технологических нарушений в сетях и минимизирует возможность хищений энергоресурса. Мероприятия позволят улучшить качество энергоснабжения порядка 400 тысяч потребителей в Акушинском, Ботлихском, Гумбетовском, Гунибском, Цумадинском, Шамильском, Левашинском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Лакском, Гергебильском районах республики», — добавили в пресс-службе.

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