В Дагестане построят центр «Юнармии»

Сергей Меликов провел совещание, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. На совещании также говорили о строительстве в республике центра юнармейской подготовки «Дом Юнармии» и создании учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Сергей Меликов отметил, что тема строительства объектов образования была поднята в рамках видеоселектора с участием заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

До 2025 года в Дагестане проведут капитальный ремонт порядка 3 тысяч школ по стране.

«Наша республика в этой программе нуждается не меньше других, о чем свидетельствуют некоторые примеры состояния школ в муниципальных образованиях», – сказал Сергей Меликов.

Дополняя этот тезис, он отметил, что военно-патриотическое воспитание молодежи, в первую очередь, подразумевает подготовку молодежи к защите родины, выполнению долга как патриотов страны. В этой связи была отмечена особая роль военно-патриотических центров, которые планируется создавать в регионе.

Министр образования и науки республики Яхъя Бучаев рассказал о строительстве центра юнармии и о том, как работает движение. В республике 20 тысяч юнармейцев, всего 930 отрядов.

«Однако, учитывая, что ребят в возрасте от 14 до 18 лет в республике насчитывается порядка 120 тысяч, по поручению врио Главы Дагестана мы планируем строительство регионального дома «Юнармии» на 300 ученических мест. Он будет расположен на базе Дагестанского института развития образования», – доложил руководитель Минобрнауки РД.

Яхъя Бучаев добавил, что данный проект допускает создание подобных объектов в населенных пунктах и городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек. В этой связи, как сказал выступающий, рассматривается возможность открытия подобных «Домов Юнармии» в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт.

В этот перечень Сергей Меликов также предложил включить города Кизляр и Кизилюрт, а также районный центр Ногайского района – с. Терекли-Мектеб. Это, по мнению главы региона, позволит охватить всю территорию Дагестана.