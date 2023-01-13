В Дагестане построят центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Сергей Меликов побывал на месте строительства учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Общая площадь центра круглогодичного действия в с. Зеленоморск, где одновременно смогут находиться 290 обучающихся, около 6 га. Проект реализовывается в рамках исполнения соответствующего поручения Президента РФ Владимира Путина по созданию в городах с населением более 100 тысяч человек учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи.

Это будет специализированный воспитательно-образовательный комплекс, деятельность которого направлена на реализацию передовых педагогических идей, инновационных проектов и образовательных технологий в военно-патриотической сфере в условиях детского лагеря круглогодичного действия.