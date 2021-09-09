В Дагестане построят новый современный тепличный комплекс

Накануне в Правительстве Дагестана под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса площадью 20 га в Новолакском районе. Инициатором проекта выступает ГК «Олимпия Капитал».

Проект предусматривает строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей защищенного грунта мощностью 4600 тонн томатов. На первом этапе предполагается строительство двух блоков многопролётных теплиц по 5 га с рассадным отделением по круглогодичному выращиванию томата, а также техническая зона и теплый переход в 1,1 га. Общая стоимость проекта составляет 5,4 млрд рублей, в том числе первого этапа – 2,7 млрд рублей. Планируется создание 115 рабочих мест.

Обсудив детали проекта и заслушав информацию о проведённом Агентством по предпринимательству и инвестициям РД анализе проекта, Абдулпатах Амирханов отметил, что проект будет поддержан. В первую очередь речь идет о поддержке в создании соответствующей инфраструктуры и подборе подходящего земельного участка. Предварительно рассматривается участок площадью около 40 га на территории Новолакского района.

Как сообщил «ДП» врио руководителя агентства Хаджи-Мурад Абашилов, реализацией проекта займется крупный холдинг, занимающийся введением в строй сельскохозяйственных объектов в различных регионах России. «На первом этапе будут построены две теплицы по 5 гектаров, еще 10 гектаров – на втором этапе. Будет полностью обустроена прилегающая территория, построены овощехранилище, склады и так далее. Планируется и расширение деятельности. Есть вопросы по инфраструктуре: обеспечение энерго-, газо- и водоснабжением. Но Председатель Правительства республики Абдулпатах Амирханов уже поручил Минэнерго Дагестана проработать вопросы обеспечения рассматриваемой территории необходимыми для реализации проекта мощностями инфраструктуры. С учетом уже наработанной практики строительства теплиц в республике данный проект представляется реальным и весьма перспективным».