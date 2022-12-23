В Дагестане построят новую ГЭС

В Москве глава Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правления – генеральный директор компании «РусГидро» Виктор Хмарин подписали соглашение о реализации на территории республики проекта по строительству Могохской ГЭС.

Новый гидроэнергетический объект мощностью 49,8 МВт планируется возвести на реке Аварское Койсу. Ожидается, что гидроэлектростанция будет вырабатывать в среднем 176 млн кВт.ч возобновляемой, экологически чистой электроэнергии в год. При этом предусматривается строительство по плотинно-деривационной схеме. Инвестиции в проект составят 13,6 млрд рублей.

Могохская ГЭС уже прошла конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, с заключением договоров о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства. В настоящее время институт «Ленгидропроект» ведет разработку проектной документации.

В рамках подписанного соглашения РусГидро обязуется также выполнить подготовительные мероприятия, необходимые для создания водохранилища новой ГЭС.