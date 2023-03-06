В Дагестане построят новое здание ветлаборатории

Председатель Правительства Абдулмуслимов провел совещание по вопросу функционирования ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория».

Ветлаборатория является главным ветеринарным диагностическим учреждением республики и осуществляет координацию и методическое руководство деятельностью всех ветеринарных лабораторий – 6-ти зональных и 25-ти филиалов.Ежегодно специалисты лаборатории проводят более 500 тыс. серологических, вирусологических, бактериологических и др. исследований.

ГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория» единственная из всех субъектовых на Северном Кавказе, имеющая аккредитацию на проведение работ по пищевой безопасности животноводческой продукции. Помимо этого, она аккредитована в системе Росаккредитации на проведение работ с микроорганизмами II-IV групп патогенности (сибирская язва, бешенство, бруцеллез, грипп птиц и другие).

В рамках совещания был обсужден вопрос выделения земельного участка для строительства типовой ветеринарной лаборатории.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минимуществу Дагестана совместно с администрацией города представить предложения по выделению соответствующего земельного участка под строительство объекта.