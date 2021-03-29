В Дагестане построят наркодиспансер

Сергей Меликов провел заседание антинаркотической комиссии. Обсуждали реабилитацию наркозависимых. Заседание было посвящено контролю над деятельностью организаций, проводящих реабилитацию наркозависимых. На учете в Республиканском наркологическом диспансере состоит 7 тысяч 800 человек. 132 человека из 100 тысяч употребляют наркотики. В республике зарегистрировано 2 тысячи 700 преступлений наркотической направленности, 800 из них — тяжкие и особо тяжкие.

Сергей Меликов назвал ситуацию непростой и требующей безотлогательных мер по лечению и реабилитации наркобольных. Начатое в 2012 году строительство Наркологического центра будет завершено.

Деятельность действующих наркоцентров приведут в соответствие с федеральным законодательством.