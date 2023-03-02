В Дагестане построят круглогодичный курорт на Каспии

Команда Кавказ.РФ во главе с генеральным директором Андреем Юмшановым работает сегодня в Республике Дагестан.

На встрече с министром по туризму и народным художественным промыслам Эмином Мердановым обсудили новую концепцию развития Каспийского прибрежного кластера, разработанную градостроительным институтом «Мирпроект» по заказу Кавказ.РФ.

Больше 100 человек заняты разработкой курорта на Каспии. Сейчас проходит предпроектная стадия, завершили сводный маркетинг. Отмечается, что курорт будет круглогодичный.