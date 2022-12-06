В Дагестане построят храм Александра Невского. Культовое сооружение построят в Махачкале недалеко от памятника русской учительнице.

В Махачкале в пятидесятых годах прошлого столетия был снесен крупнейший по тем временам храм – Александро-Невский собор, и прихожане вынуждены были совершать обряды в стесненных условиях.

В постсоветский период были сделаны отдельные шаги по восстановлению и строительству культовых зданий и сооружений, но в отношении православных храмов, учитывая их роль и значение для возрождения духовных ценностей у народов, традиционно исповедующих христианство, возводимый храм имеет огромное значение.

Символично, что планируемое здание собора будет соседствовать с мемориальным комплексом, который воздвигнут представителям русской интеллигенции – учителям, врачам, инженерам и многим другим специалистам, которые в свое время приехали и бескорыстно передали свой бесценный опыт и знания, посвятили всю свою жизнь созиданию и развитию во благо горного края.

Хотелось бы также отметить, что будущий храм, располагаясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма.

Веротерпимость и открытость народов Дагестана и всего нашего многонационального Отечества являются результатом того, что мы осознаем, что во всех религиях больше общего, чем различий, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей.