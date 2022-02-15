В Дагестане построят два спорткомплекса на полмиллиарда рублей

В Дагестане до 2023 года планируют открыть два крупных многофункциональных спортивных комплекса. На это государство выделяет до полумиллиарда рублей.

«В рамках реализации нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Дагестане ведётся строительство двух спортивных объектов. Это физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Дербенте, который будет сдан уже в этом году. На его строительство было выделено около 199 млн рублей. А также спорткомплекс в селе Эндирей Хасавюртовского района. Его открытие запланировано до 2023 года. На строительство этого объекта выделено более 288 млн рублей», — сообщают в пресс-службе Минспорта Дагестана.

Программа развития спортивной сферы была разработана по поручению Владимира Путина. Всего в этом году в стране откроют 145 спортивных объектов.