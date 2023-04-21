В Дагестане построят 12 новых автозаправочных станций на трассе «Кавказ»

Такое решение принято в связи с ростом грузового и автомобильного потока из Азербайджана по коридору «Север – Юг», сообщил ТАСС Сергей Меликов.

Строительство АЗС ведется в рамках подписанного соглашения с компанией «Газпром».

Напомним, глава региона сегодня принимает участие в совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России под руководством председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.

«На сегодняшний день в том числе наши соседи заинтересованы в перевозках, которые будут осуществляться по федеральной трассе. Мы планируем построить в Дагестане всего до 12 подобных заправок. Сейчас проводится работа по подбору участков, которые могут быть эффективными и комфортными для участников дорожного движения», – сказал Сергей Меликов.

По его словам, строительство станций будет вестись одновременно с проведением капитального ремонта автодороги. В настоящее время также проводится ремонт четырех пунктов пропуска на границе с Азербайджаном.

«Не могу сказать, насколько увеличится грузопоток, потому что эти вопросы в проработке, но с учетом того, что Дагестан популярен для туризма, я думаю, что это увеличение будет на несколько порядков», – добавил глава региона, говоря о предполагаемом увеличении грузо- и турпотока в регион после завершения модернизации коридора «Север-Юг».