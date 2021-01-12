В Дагестане после праздников снизилось число заболевших коронавирусом

Заболевших коронавирусом больше не стало. Напротив, количество внебольничных пневмоний снизилось. Об этом врачи рассказали Сергею Меликову на заседании Оперативного штаба.

Меликов отметил, что в праздники и во время каникул система здравоохранения республики сработала без сбоев.

В республике по-прежнему нельзя проводить массовые акции, отмечать торжества с большим количеством гостей и проводить богослужения в мечетях, церквях, синангогах. В общественных местах надо носить маски, людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.