В Дагестане после 31 марта не будут вводиться новые ограничения, связанные с коронавирусом

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан №57 от 11 марта 2022 года большинство ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции, было снято. При этом на заседании республиканского оперштаба руководитель региона уточнил, что такой режим пока будет действовать до 31 марта.

Учитывая, что, по данным специалистов, ситуация с коронавирусной инфекцией по-прежнему находится под контролем, режим, установленный Указом Главы Дагестана № 57 от 11 марта, сохраняется.

Продолжат работу банкетные залы и детские клубы. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные центры, заведения, предоставляющие услуги разного рода населению, гостиницы и санатории, розничные магазины, можно посещать без проверки QR-кода.

Тем не менее должен соблюдаться масочный режим и профилактические меры.