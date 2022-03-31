Здравоохранение

В Дагестане после 31 марта не будут вводиться новые ограничения, связанные с коронавирусом

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В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан №57 от 11 марта 2022 года большинство ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции, было снято. При этом на заседании республиканского оперштаба руководитель региона уточнил, что такой режим пока будет действовать до 31 марта.

Учитывая, что, по данным специалистов, ситуация с коронавирусной инфекцией по-прежнему находится под контролем, режим, установленный Указом Главы Дагестана № 57 от 11 марта, сохраняется.

Продолжат работу банкетные залы и детские клубы. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные центры, заведения, предоставляющие услуги разного рода населению, гостиницы и санатории, розничные магазины, можно посещать без проверки QR-кода.

Тем не менее должен соблюдаться масочный режим и профилактические меры.

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