В Дагестане поменяют состав комиссии по увеличению доходной части бюджета

Первое заседание комиссии в этом году прошло под руководством Сергея Меликова. Глава региона предложил включить в состав комиссии только те ведомства, которые напрямую занимаются этим вопросом.

Врио главы республики положительно оценил исполнение бюджета за 2020 год. Доходы консолидированного бюджета превысили 100%. Это больше на 3 млрд рублей, чем в 2019 году.

По словам Меликова, в этом году усилят социальную поддержку детей-сирот. На жилье для них потратят на 300 млн рублей больше, чем в предыдущие годы. 220 млн выделят на улучшение жилищных условий «афганцев».

«Социальные вопросы мы можем решать, лишь увеличивая доходы бюджета, а этого можно добиться с помощью вывода экономики из тени», — отметил Меликов. По его мнению, «обеление» надо начинать с торговли и строительства. Но Сергей Меликов выступает за равномерное распределение налоговой нагрузки. Теневой оборот рынка сокращают, в том числе и при помощи контрольно-кассовой техники. По данным налоговой службы, большинство рынков республики работают без уплаты налогов и страховых взносов.

Сергей Меликов поручил заняться увеличением доходов бюджета. Он предложил включить в состав комиссии только те ведомства, которые напрямую занимаются этим вопросом. Необходимо пригласить и представителей бизнеса.