В Дагестане полностью изменят подход к сфере обращения с ТКО

В Дагестане продолжается борьба с несанкционированными свалками. В Дагестане планируют полностью изменить подход к сфере обращения с ТКО. Они будут сортироваться на современных заводах, а захоронение будет происходить на полигонах.

Всему виной отсутствие инфраструктуры в части обращения с ТКО. В 2021-м правительством региона принято решение – скорректировать действующую территориальную схему строительства необходимых заводов и полигонов. Всю республику условно разделили на 3 зоны – Махачкалинскую, на нее приходится большая часть отходов, Дербентскую и Хасавюртовскую. В каждой построят современный мусоросортировочный комплекс, и полигон для захоронения неутильной части отходов.

Этот участок для строительства полигона предложила администрация Кумторкалинского района. Однако экологические активисты возмущены – полигон погубит маковое поле. Однако, цветам, фото и видео, с которыми покорили соцсети дагестанцев, ничего не угрожает, уверены в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Ведь от участка до знаменитого поля около 2 километров. Да и при выборе места для строительства полигонов в Минприроды учитывали сразу несколько факторов – близость к столице и, соответственно, незначительное влияние на повышение тарифа за вывоз ТКО, климатические и инженерно-геологические условия.

Для полигона, как и для всех строящихся объектов, установлена санитарно-защитная зона, в целях обеспечения безопасности населения вокруг производств, воздействующих на среду обитания и здоровье человека. К тому же, по информации министерства ведомства, на полигон будет направляться лишь около сорока процентов отходов, образуемых на территории Махачкалинской зоны.

Сейчас здесь огромная несанкционированная свалка, более известная как «талгинская», — один из наиболее проблемных участков. Поэтому именно здесь решено строить современный мусоросортировочный завод. Здесь уже работает техника – расчищают участок для строительства. Все окрестные земли планируется рекультивировать. Работа в этом направлении уже начата в Каспийске. Так сегодня выглядит бывшая городская свалка. По проекту «Чистая страна» земли под аналогичными свалками в Буйнакске, Хасавюрте и Южно-Сухокумске также планируется восстановить и вернуть в сельскохозяйственный оборот.

Дагестан в части новой системы обращения с ТКО опирается на положительный опыт других регионов. Пожалуй, самый известный пример – КПО «Восток» в Подмосковье. Комплекс – крупнейший в Европе, обрабатывает более миллиона тонн мусора в год. Отходы проходят несколько ступеней переработки с использованием барабанного сепаратора — более 30 их видов получают вторую жизнь.

Так называемая «мусорная» проблема региона сегодня в центре внимания руководства республики, решаться она будет комплексно. Планируется к 2024 году закончить строительство всех объектов новой инфраструктуры, ввести их в работу и сделать первые шаги к избавлению республики от годами копившегося мусора.

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