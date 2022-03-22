В Дагестане поисковики ищут самолет времен второй мировой

19-20 марта на территории вблизи села Покровское участники поискового отряда «Кавказ» совместно с поисковым отрядом «Малгобек» из Республики Ингушетия провели разведывательные работы по поиску упавшего самолета времен Великой Отечественной войны.

Экипаж воздушного судна состоял из Героя СССР Николая Жердева из Донбасса и М.И.Соколова, погибших в ходе воздушного боя с превосходящими силами противника в небе над Хасавюртом в 1942 году.

Участие приняли руководители региональных отделений ПДР в РД Хайбулла Умаров и в Республике Ингушетия Беслан Дзейтов.

Очень знаково, что именно в эти дни, когда российская армия, в том числе ребята из Дагестана и Ингушетии освобождают Донбасс и Украину от нацистов, мы ищем обломки самолета Героя СССР из Донецка, погибшего ровно 80 лет назад, освобождая Кавказ от фашистов.

Поисковики Дагестана выражают благодарность депутату Государственной Думы РФ Сайгидпаше Умаханову за поддержку в реализации проектов отряда «Кавказ» на территории всей страны и за ее пределами.