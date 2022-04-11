В Дагестане подвели предварительные итоги сельскохозяйственной переписи

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Константином Лайкамом.

На встрече подвели итоги сельскохозяйственной переписи 2021 года.

Глава республиканского правительства рассказал о проводимой работе, направленной на обеспечение стабильности дагестанской экономики в условиях санкционных мер в стране. В частности, Константина Лайкама интересовали принимаемые меры, направленные на обеспечение продовольственной безопасности в регионе, развитие сельского хозяйства. Он рассказал о планах по увеличению площадей под посадку картофеля и капусты, проектировании нового мясокомбината полного цикла, питомника для виноградных саженцев и многом другом. Отдельно были обсуждены меры поддержки сельхозтоваропроизводителей республики.

Было отмечено, что основной этап сельскохозяйственной микропереписи прошел с 1 по 30 августа прошлого года. При этом обработка полученной информации еще продолжается.