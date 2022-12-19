В Дагестане подвели предварительные итоги работы строительной отрасли за 2022 год

Сергей Меликов провёл совещание по подведению итогов социально-экономического развития Дагестана.

Основной вопрос повестки – предварительные итоги работы строительной отрасли за текущий год.

Поприветствовав собравшихся, руководитель региона подчеркнул ведущую роль строительной отрасли в реализации региональных прорывных проектов и нацелил ответственные органы на её дальнейшее развитие.

Первый вице-премьер республики Руслан Алиев выступил с докладом о принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики Дагестана. Он сообщил, что за 11 месяцев текущего года превышен годовой план по созданию рабочих мест. По его словам, на текущий момент создано около 20,6 тысяч новых рабочих мест при плановом показателе на год 20163. При этом 11440 из них – это постоянные рабочие места, 3335 – сезонные, а 5823 – временные.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Артур Сулейманов проинформировал о результатах работы строительной отрасли республики за 2022 год. Так, по его словам, профильное министерство в текущем году участвует в реализации трех национальных проектов и девяти государственных программ, по которым большая часть целевых показателей достигнута в полном объеме.

Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей доложил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. По его словам, в текущем году на 97,7% достигнуты плановые показатели по заключению контрактов: на сегодняшний день уже заключены контракты на приобретение 383 жилых помещений из запланированных 392, еще девять помещений муниципалитеты планируют приобрести до конца текущего месяца.

Комментируя выступление, глава региона обратил внимание на необходимость строгого контроля за соответствием жилья строительным и техническим нормам; поэтапного мониторинга процесса передачи жилья новым владельцам.

В завершение заседания ответственным лицам даны протокольные поручения.