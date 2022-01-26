В Дагестане подвели итоги работы национального проекта «Демография» в 2021 году

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 г. 48 529 семей получили ежемесячную выплату.

Семьи, страдающие бесплодием, получили 1290 циклов ЭКО. Открыто 2 дополнительных отделения вспомогательных репродуктивных технологий.

В соответствии с планом мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения» в рамках регионального проекта «Старшее поколение» Минздравом РД совместно с Минтрудом РД определен контингент лиц, подлежащих вакцинации против пневмококковой инфекции 104 человека, и утвержден план-график на 2021–2023 гг. по проведению иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

141,3 тыс. граждан старше трудоспособного возраста прошли диспансеризацию.

Минздрав РД утвердил план работы по реализации государственной программы Республики Дагестан «Укрепление общественного здоровья», а также разработана корпоративная программа укрепления здоровья работников на рабочих местах, которая внедрена в 10 медицинских организациях, подведомственных Минздраву РД.