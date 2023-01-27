В Дагестане подвели итоги работы Антитеррористической комиссии за 2022 год

26 января, состоялось заседание Антитеррористической комиссии под руководством Сергея Меликова и с участием заместителя директора Федеральной службы безопасности России, руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина.

На заседании подвели итоги работы АТК за прошедший год. Глава Дагестана, приветствуя участников, отметил, что благодаря принятым федеральными, региональными и муниципальными органами власти мерам в республике в 2022 году удалось обеспечить безопасность в республике и пресечь деятельность 6 ячеек международной деструктивной организации.

По словам Меликова, на фоне проведения специальной военной операции украинские спецслужбы и националистические формирования предпринимают попытки нанести ущерб гражданскому миру, согласию и стабильности в республике, в том числе через различные информационные ресурсы. В связи с этим ответственность органов власти будет повышена:

«Комиссия будет добиваться от руководителей республиканских и муниципальных органов власти повышения качества контроля за проводимыми мероприятиями посредством усиления персональной ответственности должностных лиц. Безопасность – главное условие роста инвестиционной, туристической привлекательности Дагестана и развития его экономического потенциала», – подчеркнул глава республики.

Осуществлены проверки около 3,5 тысяч объектов, в том числе промышленности, ТЭК, транспорта, здравоохранения, образования и мест массового пребывания людей. При этом муниципальными рабочими группами выявлялись недостатки, которые оперативно устранялись.

Игорь Сироткин положительно оценил проведенную в республике работу и поставил задачу определить дальнейшие мероприятия с учетом анализа текущей обстановки в регионе.

По его словам, целый ряд наработок антитеррористической комиссии Дагестана по организации адресной, индивидуальной профилактики получили распространение в других регионах России. Кроме того, руководитель аппарата НАК озвучил ряд рекомендаций, направленных на совершенствование организационно-управленческой деятельности.