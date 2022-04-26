В Дагестане подвели итоги работы агропромышленного комплекса

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД, где были подведены итоги работы агропромышленного комплекса региона за 2021 год.

Абдулмуслимов подчеркнул, что сегодня продовольственное самообеспечение выступает ключевой составляющей национальной безопасности, поэтому правительство страны уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что АПК республики играет важную роль в целом ряде позиций в масштабах всей страны, соответственно, от результатов региона также зависит ситуация на рынке отдельных продовольственных товаров.