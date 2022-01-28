В Дагестане подвели итоги нацпроекта «Жилье и городская среда»

В 2021 году в Дагестане благоустроено 223 территории, в том числе 81 дворовая и 142 общественные.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» из аварийного жилищного фонда расселял 56 семей — это 172 человека, планируется также расселение еще 16 семей.

Начато строительство 6 объектов водоснабжения: в с. Хунзах Хунзахского района, реконструируется система водоснабжения в Кизляре и межпоселковый водовод «Верхнее Казанище-Бетаул Кырлар» в Буйнакском районе.

Налаживается водоснабжение в селе Батлаич Хунзахского района и реконструируются внутригородские сети водоснабжения в Хасавюрте.