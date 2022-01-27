Нацпроекты в РД

В Дагестане подвели итоги нацпроекта «Образование»

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В 2021 году в Дагестане введено в эксплуатацию 8 школ, 13 школ ещё строят, ввод запланирован на 2022 год. Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 170 общеобразовательных организаций в 43 муниципалитетах.

Появилось 76 тыс. новых мест допобразования детей в 592 образовательных организациях по 6 различным направлениям; создан детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 61 г. Махачкалы.

В ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервис им. О. Орджоникидзе», «Автомобильно-дорожный колледж» и двух коррекционных школах Махачкалы обновлена материально-техническая база.

Создан центр цифрового образования «ИТ-куб» на базе МБОУ «Гимназии города Буйнакска им. Хуторянского»; установлены воркаут-площадки в 60 общеобразовательных организациях; отреставрировано 15 спортивных залов и установлено 5 мини-полей.

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